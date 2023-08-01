Лига чемпионов: Сегодня станет известен потенциальный соперник "Карабаха"

Сегодня стартуют ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, в первый игровой день пройдут 4 матча.
В Венгрии потенциальные соперники пары "Карабах" (Азербайджан)/"Ракув" (Польша) белорусский БАТЭ и кипрский "Арис", проведут между собой ответный поединок. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени. Напомним, что в Лимасоле хозяева поля разгромили соперника - 6:2.
Лига чемпионов УЕФА
II квалификационный раунд, ответные игры
1 августа
21:30. "Панатинаикос" (Греция) - "Днепр-1" (Украина)
Первая игра - 3:1
22:00. "Олимпия" (Словения) - "Лудугорец" (Болгария)
Первая игра - 1:1
22:00. БАТЭ (Беларусь) – "Арис" (Кипр)
Первая игра - 2:6
22:00. "Слован" (Словакия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина)
Первая игра - 1:0
Стоит отметить, что остальные 8 ответных матчей этого этапа пройдут 2 августа.