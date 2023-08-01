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Лига чемпионов: Сегодня станет известен потенциальный соперник "Карабаха"

Лига чемпионов: Сегодня станет известен потенциальный соперник "Карабаха" Сегодня стартуют ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
1 августа 2023 г. 07:47
Лига чемпионов: Сегодня станет известен потенциальный соперник Карабаха

Сегодня стартуют ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, в первый игровой день пройдут 4 матча.

В Венгрии потенциальные соперники пары "Карабах" (Азербайджан)/"Ракув" (Польша) белорусский БАТЭ и кипрский "Арис", проведут между собой ответный поединок. Встреча начнется в 22:00 по бакинскому времени. Напомним, что в Лимасоле хозяева поля разгромили соперника - 6:2.

Лига чемпионов УЕФА

II квалификационный раунд, ответные игры

1 августа

21:30. "Панатинаикос" (Греция) - "Днепр-1" (Украина)

Первая игра - 3:1

22:00. "Олимпия" (Словения) - "Лудугорец" (Болгария)

Первая игра - 1:1

22:00. БАТЭ (Беларусь) – "Арис" (Кипр)

Первая игра - 2:6

22:00. "Слован" (Словакия) - "Зрински" (Босния и Герцеговина)

Первая игра - 1:0

Стоит отметить, что остальные 8 ответных матчей этого этапа пройдут 2 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün "Qarabağ"ın potensial rəqibi bəlli olacaq

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