Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист

Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, первый финалист турнира определится в миланском дерби в Италии. "Милан", уступивший "Интеру" со счетом 0:2 в первой игре, постарается компенсировать поражение.

Матч, который состоится на стадионе "Джузеппе Меатса", начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА

Полуфинал, ответный матч

16 мая

23:00. "Интер" (Италия) - "Милан" (Италия)

Судья: Клеман Турпен (Франция).

Милан, стадион "Джузеппе Меатса"

Первая игра - 2:0.

Отметим, что в другой полуфинальной игре испанский "Реал Мадрид" будет гостем английского "Манчестер Сити".