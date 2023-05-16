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Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист

Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
16 мая 2023 г. 07:57
Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист

Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, первый финалист турнира определится в миланском дерби в Италии. "Милан", уступивший "Интеру" со счетом 0:2 в первой игре, постарается компенсировать поражение.

Матч, который состоится на стадионе "Джузеппе Меатса", начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Лига чемпионов УЕФА

Полуфинал, ответный матч

16 мая

23:00. "Интер" (Италия) - "Милан" (Италия)

Судья: Клеман Турпен (Франция).

Милан, стадион "Джузеппе Меатса"

Первая игра - 2:0.

Отметим, что в другой полуфинальной игре испанский "Реал Мадрид" будет гостем английского "Манчестер Сити".

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün ilk finalçı bəlli olacaq

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