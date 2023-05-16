Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист

Сегодня стартуют ответные матчи полуфинальной стадии Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, первый финалист турнира определится в миланском дерби в Италии. "Милан", уступивший "Интеру" со счетом 0:2 в первой игре, постарается компенсировать поражение.
Матч, который состоится на стадионе "Джузеппе Меатса", начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Лига чемпионов УЕФА
Полуфинал, ответный матч
16 мая
23:00. "Интер" (Италия) - "Милан" (Италия)
Судья: Клеман Турпен (Франция).
Милан, стадион "Джузеппе Меатса"
Первая игра - 2:0.
Отметим, что в другой полуфинальной игре испанский "Реал Мадрид" будет гостем английского "Манчестер Сити".