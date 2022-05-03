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Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист

Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист Сегодня станет известен первый финалист Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
3 мая 2022 г. 08:14
Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист

Сегодня станет известен первый финалист Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, в ответном матче полуфинала испанский "Вильярреал" примет английский "Ливерпуль". В первой встрече со счетом 2:0 победил ливерпульский клуб.

Лига чемпионов УЕФА, полуфинал

Ответная игра

3 мая

23:00. "Вильярреал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)

Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды).

Вильярреал, стадион "Эстадио де ла Керамика"

Другой полуфинальный матч состоится 4 мая между "Реалом" (Испания) и "Манчестер Сити" (Англия). В первом поединке в Англии "горожане" выиграли 4:3.

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