Лига чемпионов: Сегодня станет известен первый финалист

Сегодня станет известен первый финалист Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, в ответном матче полуфинала испанский "Вильярреал" примет английский "Ливерпуль". В первой встрече со счетом 2:0 победил ливерпульский клуб.
Лига чемпионов УЕФА, полуфинал
Ответная игра
3 мая
23:00. "Вильярреал" (Испания) - "Ливерпуль" (Англия)
Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды).
Вильярреал, стадион "Эстадио де ла Керамика"
Другой полуфинальный матч состоится 4 мая между "Реалом" (Испания) и "Манчестер Сити" (Англия). В первом поединке в Англии "горожане" выиграли 4:3.