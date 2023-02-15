Лига чемпионов: Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала

Лига чемпионов: Сегодня состоятся еще две игры 1/8 финала

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА состоятся еще две игры 1/8 финала.

Как сообщает Report, оба матча начнутся в 00:00 по бакинскому времени.

Поединок вечера состоится в Германии между "Боруссией Дортмунд" и английским "Челси", который обслужит испанский арбитр ФИФА Хесус Хиль Мансано.

В другой встрече португальская "Бенфика" станет гостем бельгийского "Брюгге".

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, первые игры

15 февраля

00:00. "Боруссия" Дортмунд (Германия) - "Челси" (Англия)

Судья: Хесус Хиль Мансано (Испания).

Дортмунд, стадион "Сигнал Идуна Парк"

00:00. "Брюгге" (Бельгия) – "Бенфика" (Португалия).

Судья: Давиде Масса (Италия).

Стадион Яна Брайделя, Брюгге.

Отметим, что в первой игре 1/8 финала немецкая "Бавария" выиграла во Франции у ПСЖ со счетом 1:0, а итальянский "Милан" дома с аналогичным результатом обыграл английский "Тоттенхэм" со счетом 1:0.