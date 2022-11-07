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Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала

Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала Сегодня в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
7 ноября 2022 г. 07:30
Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала

Сегодня в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, церемония начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Клубы, занявшие первое место в группе, будут в корзине сеяных, а обладатели второго места, соответственно, - в корзине несеяных.

На данной стадии клубы из одной страны и группы не станут соперниками. Команды из корзины сеяных проведут ответную встречу на домашней арене.

Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала

Сеяные: "Бавария" (Германия), "Бенфика", "Порту" (Португалия), "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" (все Англия), "Наполи" (Италия).

Несеяные: "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" (Дортмунд), "Айнтрахт", "Лейпциг" (оба Германия), "Интер", "Милан" (оба Италия), "Ливерпуль" (Англия), "ПСЖ" (Франция).

Отметим, что первые матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные - 7-8 и 14-15 марта.

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