Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/8 финала

Сегодня в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня в швейцарском городе Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , церемония начнется в 15:00 по бакинскому времени.

Клубы, занявшие первое место в группе, будут в корзине сеяных, а обладатели второго места, соответственно, - в корзине несеяных.

На данной стадии клубы из одной страны и группы не станут соперниками. Команды из корзины сеяных проведут ответную встречу на домашней арене.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала

Сеяные: "Бавария" (Германия), "Бенфика", "Порту" (Португалия), "Челси", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" (все Англия), "Наполи" (Италия).

Несеяные: "Брюгге" (Бельгия), "Боруссия" (Дортмунд), "Айнтрахт", "Лейпциг" (оба Германия), "Интер", "Милан" (оба Италия), "Ливерпуль" (Англия), "ПСЖ" (Франция).

Отметим, что первые матчи 1/8 финала пройдут 14-15 и 21-22 февраля, а ответные - 7-8 и 14-15 марта.