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Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала

Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
17 марта 2023 г. 07:56
Лига чемпионов: Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала

Сегодня состоится жеребьевка 1/4 финала и полуфинала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, она состоится в штаб-квартире УЕФА в Ньоне, начнется в 15:00 по бакинскому времени.

В отличие от предыдущих этапов, на этот раз будет "слепая жеребьевка".

На стадии 1/4 финала Лиги чемпионов любая команда может сыграть с любой. В одной паре могут сойтись представители одной национальной ассоциации или соперники по групповому турниру.

"Бавария" (Германия)

"Бенфика" (Португалия)

"Челси" (Англия)

"Интер" (Италия)

"Манчестер Сити" (Англия)

"Милан" (Италия)

"Наполи" (Италия)

"Реал Мадрид" (Испания).

Первые матчи 1/4 финала состоятся 11 и 12 апреля, ответные - 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9 и 10 мая, 16 и 17 мая.

Финал Лиги чемпионов пройдет 10 июня на Олимпийском стадионе Ататюрка в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Mövsümün son püşkü atılacaq

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