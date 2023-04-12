Лига чемпионов: Сегодня пройдут еще два матча 1/4 финала

Сегодня завершатся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня завершатся первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, обе встречи последнего игрового дня начнутся в одно и то же время.

Последний победитель турнира мадридский "Реал" примет "Челси".

Другой поединок состоится в Италии между "Миланом" и "Наполи".

Лига чемпионов

1/4 финала, первые игры

12 апреля

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Челси" (Англия)

Судья: Франсуа Летексье (Франция).

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу".

23:00. "Милан" (Италия) - "Наполи" (Италия)

Судья: Иштван Ковач (Румыния).

Милан, стадион "Сан-Сиро".

Отметим, что в первых играх 1/4 финала "Манчестер Сити" в родных стенах выиграл со счетом 3:0 у немецкой "Баварии", а итальянский "Интер" забил в гостях два безответных мяча в ворота португальской "Бенфики".