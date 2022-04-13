Лига чемпионов: Сегодня определятся соперники испанских клубов по полуфиналу

Сегодня завершится четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, станут известны все участники полуфинала.
"Ливерпуль" проведет ответный матч дома, а "Манчестер Сити" сыграет на выезде.
Лига чемпионов, 1/4 финала
Ответные игры
13 апреля
23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Бенфика" (Португалия)
Судья: Сердар Гезюбуюк (Нидерланды).
Первая игра - 3:1.
23:00. "Атлетико Мадрид" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)
Судья: Даниэль Зиберт (Германия).
Первая игра - 0:1.
Отметим, что в полуфинале победитель пары "Ливерпуль" - "Бенфика" сыграет с испанским "Вильярреалом", а сильнейший в поединке "Атлетико Мадрид" - "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом".