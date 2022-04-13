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Лига чемпионов: Сегодня определятся соперники испанских клубов по полуфиналу

Лига чемпионов: Сегодня определятся соперники испанских клубов по полуфиналу Сегодня завершится четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
13 апреля 2022 г. 08:09
Лига чемпионов: Сегодня определятся соперники испанских клубов по полуфиналу

Сегодня завершится четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, станут известны все участники полуфинала.

"Ливерпуль" проведет ответный матч дома, а "Манчестер Сити" сыграет на выезде.

Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответные игры

13 апреля

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Бенфика" (Португалия)

Судья: Сердар Гезюбуюк (Нидерланды).

Первая игра - 3:1.

23:00. "Атлетико Мадрид" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

Судья: Даниэль Зиберт (Германия).

Первая игра - 0:1.

Отметим, что в полуфинале победитель пары "Ливерпуль" - "Бенфика" сыграет с испанским "Вильярреалом", а сильнейший в поединке "Атлетико Мадрид" - "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом".

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: İspaniya klublarının yarımfinaldakı rəqibləri müəyyənləşir

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