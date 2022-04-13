Лига чемпионов: Сегодня определятся соперники испанских клубов по полуфиналу

Сегодня завершится четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня завершится четвертьфинал Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, станут известны все участники полуфинала.

"Ливерпуль" проведет ответный матч дома, а "Манчестер Сити" сыграет на выезде.

Лига чемпионов, 1/4 финала

Ответные игры

13 апреля

23:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Бенфика" (Португалия)

Судья: Сердар Гезюбуюк (Нидерланды).

Первая игра - 3:1.

23:00. "Атлетико Мадрид" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия)

Судья: Даниэль Зиберт (Германия).

Первая игра - 0:1.

Отметим, что в полуфинале победитель пары "Ливерпуль" - "Бенфика" сыграет с испанским "Вильярреалом", а сильнейший в поединке "Атлетико Мадрид" - "Манчестер Сити" сыграет с мадридским "Реалом".