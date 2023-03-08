Лига чемпионов УЕФА: сегодня определятся еще два четвертьфиналиста

Сегодня состоятся еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня состоятся еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , по итогам этих игр определятся очередные участники 1/4 финала турнира.

Мюнхенская "Бавария", обыгравшая французский "ПСЖ" на выезде со счетом 1:0 в первом матче, примет французов на "Альянц Арене". Игру будет судить итальянец Даниэле Орсато.

В другой встрече итальянский "Милан" сойдется с "Тоттенхэмом" в Англии. Матч будет обслуживать французская бригада во главе с арбитром ФИФА Клеманом Тюрпеном. "Россонери" выиграли первый матч, прошедший в Милане, с минимальным счетом — 1:0.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответные игры

8 марта

00:00. "Бавария" (Германия) – "ПСЖ" (Франция)

Судья: Даниэле Орсато (Италия)

Первая игра - 1:0

"Альянц Арена", Мюнхен.

00:00. "Тоттенхэм" (Англия) — "Милан" (Италия)

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Первая игра - 0:1

Стадион "Тоттенхэм Хотспур", Лондон.

Отметим, что ранее в 1/4 финала вышли команды португальская "Бенфика" и лондонский "Челси".