Лига чемпионов: Сегодня определятся два полуфиналиста

Сегодня начнутся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу

Сегодня начнутся ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый день английский клуб "Челси" примет из-за пандемии коронавируса на стадионе Рамона Санчеса Писсуана в Испании португальский "Порту". В первой встрече представитель Лондона обыграл соперника со счетом 2:0.

Интересная игра дня состоится во Франции, где ПСЖ за выход в полуфинал сыграет с "Баварией". Первый матч завершился 3:2 в пользу французов.

Лига чемпионов

Ответные игры

23:00. "Челси" (Англия) - "Порту" (Португалия)

Первая игра - 2:0.

23:00. ПСЖ (Франция) - "Бавария" (Германия)

Первая игра - 3:2