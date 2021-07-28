Лига чемпионов: Сегодня "Нефтчи" сыграет с "Олимпиакосом"

Сегодня "Нефтчи" проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, в ответном встрече второго квалификационного раунда "черно-белые" встретятся с греческим "Олимпиакосом".
Игра, которая пройдет на стадионе "Bakcell Arena", начнется в 21:00. Судить ее будут испанская бригада арбитров во главе с Рикардо де Бургосом.
Лига чемпионов УЕФА, второй отборочный раунд
Ответная игра
28 июля
21:00. "Нефтчи" - "Олимпиакос" (Греция)
Судьи: Рикардо де Бургос, Роберто дель Паломар, Йон Нуньес, Адриан Кордеро (все - Испания)
Баку. Bakcell Arena
Первая игра - 0:1.