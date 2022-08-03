Лига чемпионов: Сегодня "Карабах" сыграет с венгерским клубом

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня "Карабах" проведет свой очередной матч в Лиге чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, "скакуны" примут венгерский "Ференцварош" в первом матче III квалификационного раунда. Встреча пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. Швед Андреас Экберг будет главным судьей поединка.

Представитель Агдама вступит в игру с серьезными потерями. Кевин Медина травмирован, а Кади Боргес и Ричард Алмейда дисквалифицированы, поэтому первый матч против чемпионов Венгрии они пропустят.

Ответный матч между командами состоится 9 августа в Будапеште.

Лига чемпионов УЕФА

III квалификационный раунд, первая игра

3 августа

20:00. "Карабах" (Азербайджан) – "Ференцварош" (Венгрия)

Судьи: Андреас Экберг, Мехмет Чулум, Никлас Ньюберг, Адам Ладебек (все - Швеция)

Судьи VAR: Йохем Кампус, Роб Диринк (оба - Нидерланды)

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что победитель этой пары встретится в стадии плей-офф с сильнейшей из пары "Шериф" (Молдова) - "Виктория" (Пльзень, Чехия). В первом матче между этими командами, который состоялся в столице Молдовы Кишиневе, гости выиграли со счетом 2:1.