Лига чемпионов: Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/8 финала

Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут две встречи.
Интересная игра вечера состоится в Испании, котором встретятся мадридское "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Поединок, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" будет судить румынский арбитр ФИФА Овидиу Хацеган.
Ответный матч между командами состоится 15 марта.
Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала
Первые игры
23 февраля
00:00. "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Судья: Овидиу Хацеган (Румыния).
00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)
Судья: Славко Винчич (Словения).
Отметим, что ранее в 1/8 финала английский клуб "Манчестер Сити" обыграл "Спортинг" со счетом 5:0, ПСЖ во Франции одолел "Реал" 1:0, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Интером" 2:2, а немецкая "Бавария" в Австрии разошлась миром с "Зальцбургом" - 1:1.