Лига чемпионов: Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/8 финала

Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня будут подведены итоги первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в последний игровой день пройдут две встречи.

Интересная игра вечера состоится в Испании, котором встретятся мадридское "Атлетико" и "Манчестер Юнайтед". Поединок, который пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано" будет судить румынский арбитр ФИФА Овидиу Хацеган.

Ответный матч между командами состоится 15 марта.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Первые игры

23 февраля

00:00. "Атлетико" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Судья: Овидиу Хацеган (Румыния).

00:00. "Бенфика" (Португалия) - "Аякс" (Нидерланды)

Судья: Славко Винчич (Словения).

Отметим, что ранее в 1/8 финала английский клуб "Манчестер Сити" обыграл "Спортинг" со счетом 5:0, ПСЖ во Франции одолел "Реал" 1:0, "Ливерпуль" сыграл вничью с "Интером" 2:2, а немецкая "Бавария" в Австрии разошлась миром с "Зальцбургом" - 1:1.