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Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно 9 матчей

Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно 9 матчей Начался первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.
Футбол
7 июля 2021 г. 09:46
Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно 9 матчей

Начался первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.

Как сообщает Report, среди прочих в борьбу вступили "Ференцварош", "Легия" тбилисское "Динамо" и "Рига".

Лига чемпионов УЕФА

Первый отборочный раунд

Первые матчи

7 июля

"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан)

"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Легия" (Польша)

"Слован" (Братислава, Словакия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

"Лудогорец" (Болгария) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)

"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Кайрат" (Казахстан)

"Теута" (Албания) - "Шериф" (Молдова)

"Мальме" (Швеция) - "Рига" (Латвия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Валюр" (Исландия)

"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Алашкерт" (Армения).

Ответные матчи этого раунда пройдут 13-14 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün daha 9 oyun keçiriləcək

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