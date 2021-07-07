Лига чемпионов: Сегодня будет сыграно 9 матчей

Начался первый отборочный раунд Лиги чемпионов УЕФА-2021/22.
Как сообщает Report, среди прочих в борьбу вступили "Ференцварош", "Легия" тбилисское "Динамо" и "Рига".
Лига чемпионов УЕФА
Первый отборочный раунд
Первые матчи
7 июля
"Динамо" Тбилиси (Грузия) - "Нефтчи" (Азербайджан)
"Буде-Глимт" (Норвегия) - "Легия" (Польша)
"Слован" (Братислава, Словакия) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
"Лудогорец" (Болгария) - "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)
"Маккаби" Хайфа (Израиль) - "Кайрат" (Казахстан)
"Теута" (Албания) - "Шериф" (Молдова)
"Мальме" (Швеция) - "Рига" (Латвия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Валюр" (Исландия)
"Коннас-Ки" (Уэльс) - "Алашкерт" (Армения).
Ответные матчи этого раунда пройдут 13-14 июля.