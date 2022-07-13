Лига чемпионов: Сегодня подводятся итоги первого квалификационного раунда

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , в рамках ответных игр во второй игровой день пройдут 6 матчей.

Венгерский "Ференцварош" примет "Тобол" из Казахстана. В первой игре команды согласились на безголевую ничью.

"Динамо" (Батуми) сыграет в Грузии со словацким "Слованом" (Братислава). Первый матч в Словакии также завершился нулевой ничьей.

Лига чемпионов УЕФА

I отборочный раунд, ответные игры

13 июля

21:00. "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Слован" (Братислава, Словакия)

первая игра 0:0.

21:00. "Класксвик" (Фарерские острова) - "Будье Глимт" (Норвегия)

первая игра 0:3.

21:00. "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - "Марибор" (Словения)

первая игра - 0:0.

22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Тобол" (Казахстан)

первая игра 0:0.

22:30. ЧФР (Румыния) - "Пюник" (Армения)

первая игра - 0:0.

22:45. "Линфилд" (Северная Ирландия) - TNS (Уэльс)

первая игра - 0:1.