Лига чемпионов: Сегодня подводятся итоги первого квалификационного раунда

Сегодня будут подведены итоги первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает
Венгерский "Ференцварош" примет "Тобол" из Казахстана. В первой игре команды согласились на безголевую ничью.
"Динамо" (Батуми) сыграет в Грузии со словацким "Слованом" (Братислава). Первый матч в Словакии также завершился нулевой ничьей.
Лига чемпионов УЕФА
I отборочный раунд, ответные игры
13 июля
21:00. "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Слован" (Братислава, Словакия)
первая игра 0:0.
21:00. "Класксвик" (Фарерские острова) - "Будье Глимт" (Норвегия)
первая игра 0:3.
21:00. "Шахтер" (Солигорск, Беларусь) - "Марибор" (Словения)
первая игра - 0:0.
22:00. "Ференцварош" (Венгрия) - "Тобол" (Казахстан)
первая игра 0:0.
22:30. ЧФР (Румыния) - "Пюник" (Армения)
первая игра - 0:0.
22:45. "Линфилд" (Северная Ирландия) - TNS (Уэльс)
первая игра - 0:1.