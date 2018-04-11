Лига чемпионов: "Рома" выбила "Барсу", "Ливерпуль" опять победил "Манчестер Сити" - ВИДЕО

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сенсационную победу одержала итальянская «Рома» над испанской «Барселоной» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд турнира. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Голами отличились Эдин Джеко, Даниэле Де Росси и Костас Манолас. В первом матче "Барселона" выиграла итальянцев со счетом 4:1. По итогам двух матчей "Рома" продолжает борьбу в турнире, для "Барселоны" сезон закончен.

В другом ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на второй минуте Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд. Во втором тайме красным удалось перевернуть ход встречи и выйти вперёд — отличились Мохамед Салах и Роберто Фирмино. «Сити» не сумел уйти от поражения.

В первом матче «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, красные вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» покидает турнир.