​Лига чемпионов: результаты первых матчей 3-го квалификационного раунда – СПИСОК

"Карабах" сыграл вничью с "Викторией"

27 июля, 2016 05:22

https://report.az/storage/news/de25e662e1be748e504f71035960ea2c/be0aaf86-a807-4284-9552-4659c013b05c_292.jpg Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Во вторник проходили первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов. Как передает Report, "Карабах" сыграл вничью с "Викторией" из Пльзеня в первом матче в Чехии. «Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Карабах» (Баку, Азербайджан) — 0:0 «Шахтер» (Донецк, Украина) — «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) — 2:0 БАТЭ (Борисов, Беларусь) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:0 «Спарта» (Прага, Чехия) — «Стяуа» (Бухарест, Румыния) — 1:1 «Партизани» (Тирана, Албания) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:1 «Лудогорец» (Разрад, Болгария) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 2:2 «Ростов» (Россия) — «Андерлехт» (Брюссель, Бельгия) — 2:2 «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — ПАОК (Салоники, Греция) — 1:1 «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 2:0 Напомним, остальные первые матчи 3-го квалифай-раунда пройдут в среду.