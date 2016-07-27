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    ​Лига чемпионов: результаты первых матчей 3-го квалификационного раунда – СПИСОК

    Карабах сыграл вничью с Викторией

    Баку. 27 Июля. REPORT.AZ/ Во вторник проходили первые матчи 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Как передает Report, "Карабах" сыграл вничью с "Викторией" из Пльзеня в первом матче в Чехии.

    «Виктория» (Пльзень, Чехия) — «Карабах» (Баку, Азербайджан) — 0:0

    «Шахтер» (Донецк, Украина) — «Янг Бойз» (Берн, Швейцария) — 2:0

    БАТЭ (Борисов, Беларусь) — «Дандолк» (Ирландия) — 1:0

    «Спарта» (Прага, Чехия) — «Стяуа» (Бухарест, Румыния) — 1:1

    «Партизани» (Тирана, Албания) — «Зальцбург» (Австрия) — 0:1

    «Лудогорец» (Разрад, Болгария) — «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) — 2:2

    «Ростов» (Россия) — «Андерлехт» (Брюссель, Бельгия) — 2:2

    «Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — ПАОК (Салоники, Греция) — 1:1

    «Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия) — 2:0

    Напомним, остальные первые матчи 3-го квалифай-раунда пройдут в среду.

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