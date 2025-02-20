Лига чемпионов: "Реал" обыграл "Сити" благодаря хэт-трику Мбаппе, "ПСЖ" забил в ворота "Бреста" семь мячей

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись ответные игры плей-офф.
Как сообщает
"Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Брест" из одноименного французского города - 7:0.
В паре ПСВ - "Ювентус" в основное время победитель не определился. Вторая игра, как и первая, завершилась со счетом 2:1. В эти минуты команды играют дополнительное время.
Лига чемпионов УЕФА
Ответные матчи плей-офф
19 февраля
21:45. "Боруссия" (Германия, Дортмунд) - "Спортинг" (Португалия) - 0:0
Первый матч - 3:0
00:00. ПСЖ (Франция) - "Брест" (Франция) - 7:0
Первый матч - 3:0
00:00. "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 3:1
Первый матч - 3:2
00:00. ПСВ (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия)
Первый матч - 1:2
Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится 21 февраля.