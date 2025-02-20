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Лига чемпионов: "Реал" обыграл "Сити" благодаря хэт-трику Мбаппе, "ПСЖ" забил в ворота "Бреста" семь мячей

Лига чемпионов: "Реал" обыграл "Сити" благодаря хэт-трику Мбаппе, "ПСЖ" забил в ворота "Бреста" семь мячей В Лиге чемпионов УЕФА состоялись ответные игры плей-офф.
Футбол
20 февраля 2025 г. 01:58
Лига чемпионов: Реал обыграл Сити благодаря хэт-трику Мбаппе, ПСЖ забил в ворота Бреста семь мячей

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись ответные игры плей-офф.

Как сообщает Report, мадридский "Реал" на "Сантьягу Бернабеу" обыграл "Манчестер Сити" благодаря хэт-трику Мбаппе. Француз отличился на 4-й, 33-й и 61-й минутах. Англичанам удалось забить гол престижа на 90+2-й минуте. Нико Гонзалес после рикошета от перекладины отправил мяч практически в пустые ворота мяч.

"Пари Сен-Жермен" на своем поле разгромил "Брест" из одноименного французского города - 7:0.

В паре ПСВ - "Ювентус" в основное время победитель не определился. Вторая игра, как и первая, завершилась со счетом 2:1. В эти минуты команды играют дополнительное время.

Лига чемпионов УЕФА
Ответные матчи плей-офф

19 февраля

21:45. "Боруссия" (Германия, Дортмунд) - "Спортинг" (Португалия) - 0:0
Первый матч - 3:0

00:00. ПСЖ (Франция) - "Брест" (Франция) - 7:0
Первый матч - 3:0

00:00. "Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 3:1
Первый матч - 3:2

00:00. ПСВ (Нидерланды) - "Ювентус" (Италия)
Первый матч - 1:2

Отметим, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоится 21 февраля.

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