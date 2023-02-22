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Лига чемпионов: "Реал" на выезде разгромил "Ливерпуль", "Наполи" обыграл "Айнтрахт"

Лига чемпионов: "Реал" на выезде разгромил "Ливерпуль", "Наполи" обыграл "Айнтрахт" Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 5:2 разгромил английский "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
22 февраля 2023 г. 02:08
Лига чемпионов: Реал на выезде разгромил Ливерпуль, Наполи обыграл Айнтрахт

Испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 5:2 разгромил английский "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Ливерпуле на стадионе "Энфилд".

Забитыми мячами в составе "Ливерпуля" отметились Дарвин Нуньес (4-я минута), Мохаммед Салах (14'), у "Реала" отличились Винисиус Жуниор (21', 36'), Эдер Милитао (47'), Карим Бензема (55', 67').

В другом матче игрового дня на стадионе "Дойче Банк Парк" во Франкфурте встретились местный "Айнтрахт" и "Наполи" из итальянского Неаполя. Матч завершился победой гостевой команды со счётом 0:2.

Счет на 40-й минуте открыл Виктор Осимхен. На 65-й минуте матча Джованни Ди Лоренцо после паса грузинского футболиста Хвичи Кварацхелии удвоил преимущество своей команды.

Отметим, что в предыдущих играх 1/8 финала "Милан" дома обыграл английский "Тоттенхэм", мюнхенская "Бавария" обыграла на выезде французский "ПСЖ", "Боруссия" из Дортмунда оказалась сильнее английского "Челси". Во всех играх был зафиксирован счет 1:0. Лишь португальская "Бенфика" на выезде в Бельгии обыграла "Брюгге" со счетом 2:0.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Real Madrid" "Liverpul"a, "Napoli" "Ayntraxt"a qalib gəlib

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