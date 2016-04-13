​Лига Чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" вышли в полуфинал - ВИДЕО

Баку. 13 Апреля. REPORT.AZ/ Испанский ФК "Реал" и английский "Манчестер Сити" стали обладателями путевок в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, по сумму двух встреч "Реал" оказался сильнее немецкого "Вольфсбурга", а "Манчестер Сити" - французской команды "Пари Сен-Жермен".

В состоявшемся во вторник ответном матче "Реал" разгромил своего соперника со счетом 3:0. На 15-й минуте Криштиану Роналду открыл счет, через две минуты он же его удвоил. Однако и этого было недостаточно для общего успеха, поскольку в первой игре в Германии "Реал" уступил "Вольфсбургу" со счетом 0:2. На 77-й минуте Роналду в третий раз поразил ворота немцев и, поскольку соперник не смог ответить голом, "Реал" вышел в полуфинал.

Что касается противостояния в Англии, то здесь "Манчестер Сити" победил гостей из ПСЖ со счетом 1:0. Судьбу встречи решил гол Кевина Де Брейне на 76-й минуте. Но еще на 30-й минуте хозяева могли открыть счет с пенальти, однако Серхио Удар пробил с 11-метровой отметки неточно.

В первом матче этих команд была зафиксирована ничья - 2:2.

Лига Чемпионов, 1/4 финала, ответные матчи

"Манчестер Сити" - "ПСЖ" - 1:0 (0:0)

Голы: Де Брюйне, 76

"Реал" Мадрид - "Вольфсбург" - 3:0 (2:0)

Голы: Роналду, 16, Роналду, 17, Роналду, 77