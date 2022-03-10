Лига чемпионов: "Реал" и "Манчестер Сити" вышли в четвертьфинал

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Состоялись еще два ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, испанский футбольный клуб "Реал" со счетом 3:1 обыграл французский "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

В составе "Реала" хет-трик оформил нападающий Карим Бензема (61, 76, 78-я минуты). У ПСЖ отличился Килиан Мбаппе (39). Первая встреча, прошедшая в Париже, завершилась победой французской команды со счетом 1:0. По сумме двух встреч "Реал" вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Лига чемпионов УЕФА, 1/8 финала

Ответные матчи

9 марта

00:00. "Реал Мадрид" (Испания) - ПСЖ (Франция) - 3:1

Голы: Карим Бензема, 61; 76; 78 - Килиан Мбаппе, 39.

Судья: Дэнни МакКелли (Нидерланды).

Первая игра - 0:1

00:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Спортинг" (Португалия) - 0:0

Судья: Халил Умут Мелер (Турция).

Первая игра: 5:0