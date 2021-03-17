О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига Чемпионов: «Реал» и «Манчестер Сити» проходят в 1/4 финала

Лига Чемпионов: «Реал» и «Манчестер Сити» проходят в 1/4 финала Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Футбол
17 марта 2021 г. 01:58
Лига Чемпионов: «Реал» и «Манчестер Сити» проходят в 1/4 финала

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Кевин де Брейне (12-я минута) и Илкай Гюндоган (18).

В другом матче испанский футбольный клуб "Реал" на своем поле одержал победу над итальянской "Аталантой" со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Карим Бензема (34-я минута), Серхио Рамос (59, с пенальти) и Марко Асенсио (84). У "Аталанты" отличился Луис Муриэль (83).

Отметим, что Рамос забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов. Среди защитников больше только у бывшего игрока "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлоса - 16.

Соперники "Манчестер Сити" и «Реала» по 1/4 финала определятся в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: "Real Madrid" və "Mançester Siti" 1/4 finalda

Новости партнеров

Самое читаемое

Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
Израильская журналистка подверглась нападкам со стороны армянского лобби
12 марта 2021 г. 19:26
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
TƏBİB об ужесточении карантинного режима
13 марта 2021 г. 10:45
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
В Баку администратор ресторана оштрафован на 4 тыс. манатов
15 марта 2021 г. 17:25
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
Гендиректор ВОЗ поблагодарил Азербайджан
13 марта 2021 г. 10:21
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
Британский эксперт назвал причины победы Азербайджана в Карабахе
14 марта 2021 г. 19:31
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
Более 50 иностранцев извинились перед Азербайджаном
10 марта 2021 г. 09:57
В Баку оштрафована частная медклиника
В Баку оштрафована частная медклиника
13 марта 2021 г. 11:20
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
АИФ о разгроме армян в Карабахе: Вот и дохохотались
13 марта 2021 г. 12:23
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
Тур чемпионов: Успешный старт Мамедъярова и Раджабова - ОБНОВЛЕНО
14 марта 2021 г. 01:03
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
Мессенджер WhatsApp предупреждает своих пользователей об отключении
15 марта 2021 г. 17:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi