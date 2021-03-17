Лига Чемпионов: «Реал» и «Манчестер Сити» проходят в 1/4 финала

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал победу над "Боруссией" из Мёнхенгладбаха со счетом 2:0 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, забитыми мячами отметились Кевин де Брейне (12-я минута) и Илкай Гюндоган (18).

В другом матче испанский футбольный клуб "Реал" на своем поле одержал победу над итальянской "Аталантой" со счетом 3:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Карим Бензема (34-я минута), Серхио Рамос (59, с пенальти) и Марко Асенсио (84). У "Аталанты" отличился Луис Муриэль (83).

Отметим, что Рамос забил свой 15-й гол в Лиге чемпионов. Среди защитников больше только у бывшего игрока "Реала" и сборной Бразилии Роберто Карлоса - 16.

Соперники "Манчестер Сити" и «Реала» по 1/4 финала определятся в результате жеребьевки, которая состоится 19 марта.