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Лига чемпионов: ПСЖ обыграл "Баварию", выездная победа "Челси"

Лига чемпионов: ПСЖ обыграл "Баварию", выездная победа "Челси" Французский "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл германскую "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов
Футбол
8 апреля 2021 г. 01:15
Лига чемпионов: ПСЖ обыграл Баварию, выездная победа Челси

Французский "Пари Сен-Жермен" на выезде обыграл германскую "Баварию" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (3-я и 68-я минуты) и Маркиньос (28), у проигравших отличились Эрик Шупо-Мотинг (37), ранее выступавший за ПСЖ, и Томас Мюллер (60). В последний раз "Бавария" пропускала три мяча в домашнем матче Лиги чемпионов в 2014 году - во второй игре полуфинала против "Реала" (0:4). Германская команда потерпела поражение в официальном матче на своем поле впервые с 30 ноября 2019 года, тогда мюнхенцы в рамках национального чемпионата проиграли "Байеру" (1:2).

В другом матче четвертьфинала Лиги чемпионов английский футбольный клуб "Челси" обыграл португальский "Порту". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Голы забили Мэйсон Маунт (32-я минута) и Бен Чилуэлл (85). Оба футболиста впервые отличились в Лиге чемпионов. 22-летний Маунт стал самым молодым автором мяча в турнире среди игроков "Челси".

Ответные игры состоятся 13 апреля.

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