Лига чемпионов: ПСЖ и "Манчестер Сити" одержали победы

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, состоялись матчи первого тура в группах E, F, G и H.

Французский ПСЖ в Париже обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (49-я минута, с пенальти) и Ашраф Хакими (58).

В другом поединке группы F итальянский "Милан" дома сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" (0:0). В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с "Ньюкаслом", "Боруссия" примет "Милан". Игры пройдут 4 октября.

Последний победитель турнира "Манчестер Сити" одержал победу над сербской "Црвена Звездой".

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

I тур

Группа Е

"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Селтик" (Шотландия) 2:0

"Лацио" (Италия) – "Атлетико" (Испания) 1:1

Группа F

"Милан" (Италия) – "Ньюкасл" (Англия) 0:0

ПСЖ (Франция) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:0

Группа G

"Янг Бойз" (Швейцария) – "Лейпциг" (Германия) 1:3

"Манчестер Сити" (Англия) – "Црвена Звезда" (Сербия) 3:1

Группа Н

"Барселона" (Испания) – "Антверпен" (Бельгия) 5:0

"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Порту" (Португалия) 1:3.

Отметим, что игры групп A, B, C и D пройдут 20 сентября.