Лига чемпионов: ПСЖ и "Манчестер Сити" одержали победы

Стартовал групповой этап Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, состоялись матчи первого тура в группах E, F, G и H.
Французский ПСЖ в Париже обыграл германскую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 2:0.
Забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (49-я минута, с пенальти) и Ашраф Хакими (58).
В другом поединке группы F итальянский "Милан" дома сыграл вничью с английским "Ньюкаслом" (0:0). В следующем туре ПСЖ на выезде сыграет с "Ньюкаслом", "Боруссия" примет "Милан". Игры пройдут 4 октября.
Последний победитель турнира "Манчестер Сити" одержал победу над сербской "Црвена Звездой".
Лига чемпионов УЕФА
Групповой этап
I тур
Группа Е
"Фейеноорд" (Нидерланды) – "Селтик" (Шотландия) 2:0
"Лацио" (Италия) – "Атлетико" (Испания) 1:1
Группа F
"Милан" (Италия) – "Ньюкасл" (Англия) 0:0
ПСЖ (Франция) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 2:0
Группа G
"Янг Бойз" (Швейцария) – "Лейпциг" (Германия) 1:3
"Манчестер Сити" (Англия) – "Црвена Звезда" (Сербия) 3:1
Группа Н
"Барселона" (Испания) – "Антверпен" (Бельгия) 5:0
"Шахтер" (Донецк, Украина) – "Порту" (Португалия) 1:3.
Отметим, что игры групп A, B, C и D пройдут 20 сентября.