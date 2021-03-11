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Лига чемпионов: ПСЖ и "Ливерпуль" в 1/4 финала

Лига чемпионов: ПСЖ и "Ливерпуль" в 1/4 финала "Барселона" сыграла вничью с "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
11 марта 2021 г. 02:07
Лига чемпионов: ПСЖ и Ливерпуль в 1/4 финала

"Барселона" сыграла вничью с "Пари Сен-Жермен" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча, прошедшая в столице Франции на стадионе "Парк де Пренс", завершилась со счетом 1:1. Первый гол в игре записал себе в актив форвард хозяев Килиан Мбаппе, реализовавший 11-метровый удар. На 37-й минуте капитан сине-гранатовых Лионель Месси отправил мяч в ворота соперника дальним ударом из-за пределов штрафной площади.

На 45+3 минуте аргентинец мог вывести свою команду вперед, однако он не смог реализовать пенальти.

Первая встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась победой ПСЖ. Таким образом, парижане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов. Соперник французской команды станет известен по итогам жеребьевки, которая пройдет 19 марта.

В другом матче "Ливерпуль" нанес поражение "РБ Лейпциг". Встреча, прошедшая на нейтральном поле в Будапеште, завершилась со счетом 2:0 в пользу номинальных хозяев. Первый гол в матче на 70-й минуте забил нападающий "красных" Мохамед Салах. Спустя четыре минуты Садио Мане удвоил преимущество мерсисайдцев.

Первая встреча, которая прошла в столице Будапешта, завершилась победой "Ливерпуля" - 2:0. Таким образом, англичане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: PSJ və "Liverpul" 1/4 finalda

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