Лига чемпионов: ПСВ разгромил "Галатасарай"

Состоялись еще 7 матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Состоялись еще 7 матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, на этом завершились первые матчи раунда.

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА эйндховенский ПСВ принимал стамбулбский "Галатасарай". Встреча прошла на стадионе "Филипс" в Нидерланды и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

Голы за нидерландский клуб забили полузащитник Марио Гётце, записавший на свой счет дубль, и нападающий Эран Захави, оформивший хет-трик. Единственный гол за "Галатасарай" забил хавбек Эмре Кылынч.

Лига чемпионов УЕФА

Второй отборочный раунд, первые игры

18:00. «Кайрат» (Казахстан) - "Црвена звезда" (Сербия) - 2:1.

21:00. "Мальмё" (Швеция) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) - 2:1

22:00. "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0

22:30. "Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:0

23:00. ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 5:1

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 1:0