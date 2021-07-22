О нас
Report Georgia
Аудио новости

Лига чемпионов: ПСВ разгромил "Галатасарай"

Лига чемпионов: ПСВ разгромил "Галатасарай" Состоялись еще 7 матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
22 июля 2021 г. 01:14

Состоялись еще 7 матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, на этом завершились первые матчи раунда.

В первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА эйндховенский ПСВ принимал стамбулбский "Галатасарай". Встреча прошла на стадионе "Филипс" в Нидерланды и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

Голы за нидерландский клуб забили полузащитник Марио Гётце, записавший на свой счет дубль, и нападающий Эран Захави, оформивший хет-трик. Единственный гол за "Галатасарай" забил хавбек Эмре Кылынч.

Лига чемпионов УЕФА

Второй отборочный раунд, первые игры

18:00. «Кайрат» (Казахстан) - "Црвена звезда" (Сербия) - 2:1.

21:00. "Мальмё" (Швеция) - ХИК (Хельсинки, Финляндия) - 2:1

22:00. "Мура" (Словения) - "Лудогорец" (Болгария) - 0:0

22:30. "Слован" (Словакия) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 0:0

23:00. ПСВ (Нидерланды) - "Галатасарай" (Турция) - 5:1

23:00. "Олимпиакос" (Греция) - "Нефтчи" (Азербайджан) - 1:0

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Legiya"dan qələbə, "Qalatasaray" darmadağın oldu

Другие новости из категории

Лига чемпионов: Нефтчи уступил с минимальным счетом Олимпиакосу
ФотоЛига чемпионов: "Нефтчи" уступил с минимальным счетом "Олимпиакосу"
22 июля 2021 г. 00:57
Лига конференций: Удачный старт Сумгайыта в Сербии
Лига конференций: Удачный старт "Сумгайыта" в Сербии
22 июля 2021 г. 00:11
Наставник Карабаха: Присутствие болельщиков даст нам дополнительное преимущество
Наставник "Карабаха": Присутствие болельщиков даст нам дополнительное преимущество
21 июля 2021 г. 20:26
Гурбан Гурбанов: Верю, что Озобич принесет пользу сборной
Гурбан Гурбанов: Верю, что Озобич принесет пользу сборной
21 июля 2021 г. 19:15
Лига чемпионов: Cегодня Нефтчи сыграет с Олимпиакосом
Лига чемпионов: Cегодня "Нефтчи" сыграет с "Олимпиакосом"
21 июля 2021 г. 11:18
Сын Клюйверта перешел из Ромы во французский клуб
Сын Клюйверта перешел из "Ромы" во французский клуб
21 июля 2021 г. 06:22
Израильский клуб включил 25 футболистов в заявку на матч с Карабахом
Израильский клуб включил 25 футболистов в заявку на матч с "Карабахом"
20 июля 2021 г. 17:55
Челси продлит контракт с Жоржиньо
"Челси" продлит контракт с Жоржиньо
20 июля 2021 г. 17:08
Украинский футболист стал жертвой страшной аварии
ФотоУкраинский футболист стал жертвой страшной аварии
20 июля 2021 г. 08:07
Лига чемпионов: Стартует второй отборочный раунд
Лига чемпионов: Стартует второй отборочный раунд
20 июля 2021 г. 07:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi