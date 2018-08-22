Лига чемпионов. ПСВ на выезде одолел БАТЭ, "Црвена Звезда" и "Зальцбург" сыграли вничью

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ ПСВ одержал победу над БАТЭ в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Как передает Report, встреча прошла в Борисове на стадионе «Борисов-Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

На 9-й минуте полузащитник белорусской команды Яссе Туоминен открыл счёт в матче. На 35-й минуте Гастон Перейро сравнял счёт, реализовав пенальти, а в середине второго тайма Ирвин Лосано вывел голландцев вперёд. На 88-й минуте Александр Глеб восстановил статус-кво, однако всего через минуту Дониелл Мален забил третий гол ПСВ.

В параллельном матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ «Црвена Звезда» и «Ред Булл Зальцбург» не выявили победителя в Белграде — 0:0.

Ответные матчи в парах пройдут 29 августа.

БАТЭ (Борисов, Беларусь) 2:3 ПСВ (Эйндховен, Нидерланды)

Голы: 1:0 – Туоминен – 9, 1:1 – Перейро – 35 (пен), 1:2 – Лосано – 61, 2:2 – Глеб – 88, 2:3 – Мален – 89

"Црвена Звезда" (Белград, Сербия) 0:0 "Ред Булл" (Зальцбург, Австрия)

"Бенфика" (Лиссабон, Португалия) 1:1 ПАОК (Салоники, Греция)

Голы: 1:0 – Пицци – 45+1 (пен), 1:1 – Варда – 76