Лига чемпионов: Сегодня завершатся матчи второго тура

Сегодня состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как передает Report, всего во второй игровой день в группах A, E, F, G и H состоятся 9 матчей.
В перенесенном матче группы А шотландский "Рейнджерс" примет итальянский "Наполи".
В Италии с местным "Миланом" сыграет хорватское "Динамо" (Загреб), где выступает азербайджанский футболист Махир Эмрели.
Лига чемпионов
Групповой этап, II тур
14 сентября
Группа А
23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия)
Очки: "Наполи" - 3. "Ливерпуль" - 3 (за 2 игры). "Аякс" - 3 (за 2 игры). "Рейнджерс" - 0
Группа Е
20:45. "Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)
23:00. "Челси" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия)
Очки: "Динамо" - 3, "Милан" - 1, "Зальцбург" - 1, "Челси" - 0.
Группа F
20:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Селтик" (Шотландия)
23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Лейпциг" (Германия)
Очки: "Шахтер" - 3, "Реал" - 3, "Лейпциг" - 0, "Селтик" - 0.
Группа G
23:00. "Копенгаген" (Дания) – "Севилья" (Испания).
23:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)
Очки: "Манчестер Сити" - 3, "Боруссия" - 3, "Копенгаген" - 0, "Севилья" - 0.
Группа Н
23:00. "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)
23:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – ПСЖ (Франция)
Очки: "Бенфика" - 3, ПСЖ - 3, "Ювентус" - 0, "Маккаби" - 0.