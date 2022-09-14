Лига чемпионов: Сегодня завершатся матчи второго тура

Сегодня состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, всего во второй игровой день в группах A, E, F, G и H состоятся 9 матчей.

В перенесенном матче группы А шотландский "Рейнджерс" примет итальянский "Наполи".

В Италии с местным "Миланом" сыграет хорватское "Динамо" (Загреб), где выступает азербайджанский футболист Махир Эмрели.

Лига чемпионов

Групповой этап, II тур

14 сентября

Группа А

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия)

Очки: "Наполи" - 3. "Ливерпуль" - 3 (за 2 игры). "Аякс" - 3 (за 2 игры). "Рейнджерс" - 0

Группа Е

20:45. "Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

23:00. "Челси" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия)

Очки: "Динамо" - 3, "Милан" - 1, "Зальцбург" - 1, "Челси" - 0.

Группа F

20:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Селтик" (Шотландия)

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Лейпциг" (Германия)

Очки: "Шахтер" - 3, "Реал" - 3, "Лейпциг" - 0, "Селтик" - 0.

Группа G

23:00. "Копенгаген" (Дания) – "Севилья" (Испания).

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Очки: "Манчестер Сити" - 3, "Боруссия" - 3, "Копенгаген" - 0, "Севилья" - 0.

Группа Н

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

23:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – ПСЖ (Франция)

Очки: "Бенфика" - 3, ПСЖ - 3, "Ювентус" - 0, "Маккаби" - 0.