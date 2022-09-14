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Лига чемпионов: Сегодня завершатся матчи второго тура

Лига чемпионов: Сегодня завершатся матчи второго тура Сегодня состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
14 сентября 2022 г. 07:30
Лига чемпионов: Сегодня завершатся матчи второго тура

Сегодня состоятся заключительные матчи второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как передает Report, всего во второй игровой день в группах A, E, F, G и H состоятся 9 матчей.

В перенесенном матче группы А шотландский "Рейнджерс" примет итальянский "Наполи".

В Италии с местным "Миланом" сыграет хорватское "Динамо" (Загреб), где выступает азербайджанский футболист Махир Эмрели.

Лига чемпионов

Групповой этап, II тур

14 сентября

Группа А

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) - "Наполи" (Италия)

Очки: "Наполи" - 3. "Ливерпуль" - 3 (за 2 игры). "Аякс" - 3 (за 2 игры). "Рейнджерс" - 0

Группа Е

20:45. "Милан" (Италия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия)

23:00. "Челси" (Англия) - "Зальцбург" (Австрия)

Очки: "Динамо" - 3, "Милан" - 1, "Зальцбург" - 1, "Челси" - 0.

Группа F

20:45. "Шахтер" (Донецк, Украина) – "Селтик" (Шотландия)

23:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Лейпциг" (Германия)

Очки: "Шахтер" - 3, "Реал" - 3, "Лейпциг" - 0, "Селтик" - 0.

Группа G

23:00. "Копенгаген" (Дания) – "Севилья" (Испания).

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Очки: "Манчестер Сити" - 3, "Боруссия" - 3, "Копенгаген" - 0, "Севилья" - 0.

Группа Н

23:00. "Ювентус" (Италия) - "Бенфика" (Португалия)

23:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – ПСЖ (Франция)

Очки: "Бенфика" - 3, ПСЖ - 3, "Ювентус" - 0, "Маккаби" - 0.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" "Borussiya" ilə qarşılaşacaq

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