Лига чемпионов: "Порту" стал лидером группы, "Атлетико" попрощался с еврокубками

Стартовал последний - VI тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Стартовал последний - VI тур группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , команды в группе B уже завершили матчи.

Обыграв на домашней арене испанское "Атлетико" (Мадрид) со счетом 2:1 португальский "Порту" вышел в 1/8 финала как лидер группы. Представитель Мадрида занял последнее место и попрощался с еврокубками.

Бельгийский "Брюгге", сыгравший в безголевую ничью с "Байером" в Германии, вышел в плей-офф со второго места. Представитель Леверкузена, занимающий 3-е место в группе, продолжит борьбу в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов

Групповой этап, VI тур

1 ноября

Группа В

21:45. "Порту" (Португалия) — "Атлетико" (Мадрид, Испания) — 2:1

Голы: Мехди Тареми, 5. Стивен Юстас, 24 - Иван Маркано, 90+5 (автогол)

21:45. "Байер" (Германия) — "Брюгге" (Бельгия) — 0:0

Очки: "Порту" — 12, "Брюгге" — 11. "Байер" — 5. "Атлетико" — 5.

Отметим, что помимо "Порту" и "Брюгге" выход в плей-офф турнира обеспечили итальянские "Наполи" и "Интер", английские "Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Челси", немецкие "Бавария" и "Боруссия" (Дортмунд), испанский "Реал Мадрид", французский ПСЖ и португальская "Бенфика".