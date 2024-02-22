Лига чемпионов: "Порту" обыграл "Арсенал" в 1/8 финала, забив в добавленное время

Португальский "Порту" на своем поле обыграл английский "Арсенал" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Португальский "Порту" на своем поле обыграл английский "Арсенал" в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report , единственный гол на 4-й добавленной к основному времени матча минуте забил бразильский полузащитник "Порту" Галено.

В другом матче игрового дня итальянский "Наполи" со счетом 1:1 сыграл вничью с испанской "Барселоной", встреча прошла в Неаполе. Счет в матче открыл нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский (60-я минута). Ответный мяч забил форвард хозяев Виктор Осимхен (75).

Отметим, что полузащитник "Барсы" Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, вышедшим на поле в матче плей-офф Лиги чемпионов, во встрече с "Наполи" футболист сыграл в возрасте 16 лет и 223 дней.

Ответные игры пройдут 12 марта в Лондоне и Барселоне соответственно.