Лига чемпионов: Польский "Ракув" проиграл дома "Копенгагену"

Стартовал этап плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Стартовал этап плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый день было сыграно три игры.

Польский "Ракув", выбивший из этого турнира чемпиона Азербайджана "Карабах", уступил свой первый матч на пути к выходу в группу датскому "Копенгагену" со счетом 0:1.

Греческий АЕК в Бельгии проиграл "Антверпену", а шотландский "Рейнджерс" и нидерландский ПСВ сыграли вничью.

Ответные матчи пройдут 30 августа.

Лига чемпионов УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

22 августа

23:00. "Антверпен" (Бельгия) – АЕК (Греция) – 1:0

23:00. "Ракув" (Польша) – "Копенгаген" (Дания) – 0:1

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2

Отметим, что остальные 3 матча стадии плей-офф пройдут 23 августа.