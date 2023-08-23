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Лига чемпионов: Польский "Ракув" проиграл дома "Копенгагену"

Лига чемпионов: Польский "Ракув" проиграл дома "Копенгагену" Стартовал этап плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
23 августа 2023 г. 01:26
Лига чемпионов: Польский Ракув проиграл дома Копенгагену

Стартовал этап плей-офф Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый день было сыграно три игры.

Польский "Ракув", выбивший из этого турнира чемпиона Азербайджана "Карабах", уступил свой первый матч на пути к выходу в группу датскому "Копенгагену" со счетом 0:1.

Греческий АЕК в Бельгии проиграл "Антверпену", а шотландский "Рейнджерс" и нидерландский ПСВ сыграли вничью.

Ответные матчи пройдут 30 августа.

Лига чемпионов УЕФА

Стадия плей-офф, первые игры

22 августа

23:00. "Антверпен" (Бельгия) – АЕК (Греция) – 1:0

23:00. "Ракув" (Польша) – "Копенгаген" (Дания) – 0:1

23:00. "Рейнджерс" (Шотландия) – ПСВ (Нидерланды) – 2:2

Отметим, что остальные 3 матча стадии плей-офф пройдут 23 августа.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: “Rakuv” öz meydanında məğlub olub

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