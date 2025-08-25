Лига чемпионов: Ответный матч "Карабаха" будут судить французские арбитры

Обнародованы назначения на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" в Баку.

Как сообщает Report, матч рассудит бригада арбитров из Франции.

Игрой будет управлять рефери ФИФА Клеман Тюрпен. Ему будут помогать соотечественники Николя Данос и Алексис Оже. Ромен Лиссорг выступит в качестве четвертого судьи.

Матч "Карабах" - "Ференцварош" пройдет 27 августа в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Первый матч чемпион Азербайджана выиграл на выезде со счетом 3:1.