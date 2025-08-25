О нас

Лига чемпионов: Ответный матч "Карабаха" будут судить французские арбитры

Лига чемпионов: Ответный матч "Карабаха" будут судить французские арбитры Обнародованы назначения на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" в Баку.
Футбол
25 августа 2025 г. 12:27
Лига чемпионов: Ответный матч Карабаха будут судить французские арбитры

Обнародованы назначения на ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА между азербайджанским "Карабахом" и венгерским "Ференцварошем" в Баку.

Как сообщает Report, матч рассудит бригада арбитров из Франции.

Игрой будет управлять рефери ФИФА Клеман Тюрпен. Ему будут помогать соотечественники Николя Данос и Алексис Оже. Ромен Лиссорг выступит в качестве четвертого судьи.

Матч "Карабах" - "Ференцварош" пройдет 27 августа в 20:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Первый матч чемпион Азербайджана выиграл на выезде со счетом 3:1.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке French referees appointed for Qarabag’s Champions League playoff return match
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın cavab oyununu fransalı hakimlər idarə edəcək

Самое читаемое

В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
В Армении потребовали вывода российской базы из Гюмри
23 августа 2025 г. 17:23
МЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ Сядяряк
ФотоМЧС привлекло 30 единиц техники и 140 человек личного состава к тушению пожара в ТЦ "Сядяряк"
24 августа 2025 г. 15:41
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
Король Нидерландов принял отставку четырех министров
23 августа 2025 г. 17:13
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
В Ереване бизнесмен найдет мертвым в своем автомобиле
18 августа 2025 г. 20:36
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
Трамп заявил, что встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки
20 августа 2025 г. 02:52
При пожаре в ТЦ Сядяряк в Баку дымом отравились 12 человек
При пожаре в ТЦ "Сядяряк" в Баку дымом отравились 12 человек
24 августа 2025 г. 19:56
В Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
ФотоВ Ереване российский истребитель скатился с платформы во время перевозки
24 августа 2025 г. 09:38
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
Генштаб ВСУ заявил о поражении Новошахтинского НПЗ и ряда важных объектов РФ
21 августа 2025 г. 15:08
Синьцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
ФотоСиньцзян-Уйгурский автономный район: Путешествие по следам древних караванов - РЕПОРТАЖ
21 августа 2025 г. 14:31
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась
23 августа 2025 г. 17:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi