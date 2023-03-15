Лига чемпионов: Определятся все участники 1/4 финала

Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, определятся все участники 1/4 финала.
В Мадриде состоится ответный поединок между командами "Реал" и "Ливерпуль". В первой игре "красные" дома проиграли со счетом 2:5.
В другой игре "Наполи" примет немецкий "Айнтрахт» (Франкфурт). В первой встрече со счетом 2:0 победил неаполитанский клуб.
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, ответные игры
15 марта
00:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия)
Судья: Феликс Цвайер (Германия).
Первая игра - 5:2
Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу".
00:00. "Наполи" (Италия) – "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)
Судья: Энтони Тейлор (Англия).
Первая игра - 2:0
Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона".
Отметить, что ранее в 1/4 финала прошли немецкая "Бавария", португальская "Бенфика", английские "Челси" и "Манчестер Сити", а также итальянские "Милан" и "Интер".