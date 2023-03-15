Лига чемпионов: Определятся все участники 1/4 финала

Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня завершится 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, определятся все участники 1/4 финала.

В Мадриде состоится ответный поединок между командами "Реал" и "Ливерпуль". В первой игре "красные" дома проиграли со счетом 2:5.

В другой игре "Наполи" примет немецкий "Айнтрахт» (Франкфурт). В первой встрече со счетом 2:0 победил неаполитанский клуб.

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, ответные игры

15 марта

00:00. "Реал Мадрид" (Испания) – "Ливерпуль" (Англия)

Судья: Феликс Цвайер (Германия).

Первая игра - 5:2

Мадрид, стадион "Сантьяго Бернабеу".

00:00. "Наполи" (Италия) – "Айнтрахт" Франкфурт (Германия)

Судья: Энтони Тейлор (Англия).

Первая игра - 2:0

Неаполь, стадион "Диего Армандо Марадона".

Отметить, что ранее в 1/4 финала прошли немецкая "Бавария", португальская "Бенфика", английские "Челси" и "Манчестер Сити", а также итальянские "Милан" и "Интер".