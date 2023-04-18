Лига чемпионов: Определятся первые два участника полуфинала

Сегодня определятся первые два участника полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как передает Report, состоятся два матча 1/4 финала.
Последний победитель турнира, испанский клуб "Реал Мадрид", станет гостем английского "Челси".
В первом поединке британцы уступили "Реалу" (0:2). Так что в ответной встрече "аристократам" нужно непременно повысить свою атакующую активность.
Другой паре предстоит итальянский поединок. "Наполи" примет "Милан", которому проиграл с разницей в один гол.
Отметим, что два других матча стадии 1/4 финала состоятся 19 апреля.
Лига чемпионов
1/4 финала, ответный матч
18 апреля
23:00. "Челси" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания)
Судья: Даниэль Орсато (Италия).
Стэмфорд Бридж, Лондон.
Первая игра – 0:2.
23:00. "Наполи" (Италия) - "Милан" (Италия)
Судья: Шимон Марчиняк (Польша).
Неаполь, стадион "Диего Марадона".
Первая игра – 0:1.