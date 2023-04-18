Лига чемпионов: Определятся первые два участника полуфинала

Сегодня определятся первые два участника полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня определятся первые два участника полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, состоятся два матча 1/4 финала.

Последний победитель турнира, испанский клуб "Реал Мадрид", станет гостем английского "Челси".

В первом поединке британцы уступили "Реалу" (0:2). Так что в ответной встрече "аристократам" нужно непременно повысить свою атакующую активность.

Другой паре предстоит итальянский поединок. "Наполи" примет "Милан", которому проиграл с разницей в один гол.

Отметим, что два других матча стадии 1/4 финала состоятся 19 апреля.

Лига чемпионов

1/4 финала, ответный матч

18 апреля

23:00. "Челси" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания)

Судья: Даниэль Орсато (Италия).

Стэмфорд Бридж, Лондон.

Первая игра – 0:2.

23:00. "Наполи" (Италия) - "Милан" (Италия)

Судья: Шимон Марчиняк (Польша).

Неаполь, стадион "Диего Марадона".

Первая игра – 0:1.