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Лига чемпионов: Определятся первые два участника полуфинала

Лига чемпионов: Определятся первые два участника полуфинала Сегодня определятся первые два участника полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
18 апреля 2023 г. 07:49
Лига чемпионов: Определятся первые два участника полуфинала

Сегодня определятся первые два участника полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, состоятся два матча 1/4 финала.

Последний победитель турнира, испанский клуб "Реал Мадрид", станет гостем английского "Челси".

В первом поединке британцы уступили "Реалу" (0:2). Так что в ответной встрече "аристократам" нужно непременно повысить свою атакующую активность.

Другой паре предстоит итальянский поединок. "Наполи" примет "Милан", которому проиграл с разницей в один гол.

Отметим, что два других матча стадии 1/4 финала состоятся 19 апреля.

Лига чемпионов

1/4 финала, ответный матч

18 апреля

23:00. "Челси" (Англия) – "Реал Мадрид" (Испания)

Судья: Даниэль Орсато (Италия).

Стэмфорд Бридж, Лондон.

Первая игра – 0:2.

23:00. "Наполи" (Италия) - "Милан" (Италия)

Судья: Шимон Марчиняк (Польша).

Неаполь, стадион "Диего Марадона".

Первая игра – 0:1.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Bu gün ilk yarımfinalçılar müəyyənləşəcək

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