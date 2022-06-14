Лига чемпионов: Определится первый соперник "Карабаха"

Сегодня в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Сегодня в Ньоне (Швейцария) пройдет жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Report, своего стартового соперника узнает и азербайджанский "Карабах". В преддверии жеребьевки, которая начнется в 14:00 по бакинскому времени, УЕФА разделил команды на три подгруппы.

Агдамский клуб попал в группу 3, где является сеяной командой.

Потенциальными соперниками "Карабаха" являются: "Зриньски" (Босния и Герцеговина), "Лех" (Познань, Польша), "Хибернианс" (Мальта), "Шкупи" (Северная Македония) и "Динамо" (Батуми, Грузия).

Первые матчи 1-го раунда квалификации пройдут 5-6 июля, ответные - 12-13 июля.