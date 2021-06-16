Лига чемпионов: Определился соперник "Галатасарая"

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, мероприятие прошло в швейцарском городе Ньоне.

Если в первом квалификационном раунде азербайджанский "Нефтчи" выбьет из борьбы грузинское "Динамо"(Тбилиси), то встретится с греческим "Олимпиакосом".

Турецкий "Галатасарай" стал соперником нидерландского PSV.

Лига чемпионов, II квалификационный раунд

Путь Чемпионов

Победитель пары "Динамо" (Загреб, Хорватия) / "Валюр" (Исландия) - сыграет с "Омония" (Кипр)

Победитель пары "Слован" (Братислава, Словакия) / "Шемрок Роверс" (Ирландия) - "Янг Бойз" (Швейцария)

Победитель пары "Буде Глимт" (Норвегия) / "Легия" (Польша) сыграет с победителем пары "Флора" (Эстония) / "Хамрун Спартанс" (Мальта)

Победитель пары "Коннас-Ки Номадс" (Уэльс) / "Алашкерт" (Армения) - с победителем в паре "Теута" (Албания)/ "Шериф" (Молдова)

"Олимпиакос" (Греция) - с победителем пары "Динамо" (Тбилиси, Грузия) / "Нефтчи" (Азербайджан)

Победитель пары "Маккаби" (Хайфа, Израиль) / "Кайрат" (Казахстан) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Победитель пары "Фола Эш" (Люксембург) / "Линкольн" (Гибралтар) - с победителем пары ЧФР (Румыния) / "Боруссия" (Баня-Лука, Босния и Герцеговина)

Победитель пары "Мальме" (Швеция) / "Рига" (Латвия) - HİK (Хельсинки, Финляндия) / "Будучность" (Черногория)

Победитель пары "Ференцварош" (Венгрия) / команда-победитель первого тура- "Жальгирис" (Литва) / "Линфилд" (Северная Ирландия)

Победитель пары "Шкендия" (Северная Македония) / "Мура" (Словения) - "Людогорец" (Болгария) / "Шахтер" (Солигорск, Беларусь)

Не чемпионы

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Спарта" (Прага, Чехия)

"Селтик" (Шотландия) - "Мидтьюлланн" (Дания))

PSV (Нидерланды) - Галатасарай (Турция)

Первые матчи II квалификационного раунда пройдут 20-21 июля, ответные - 27-28 июля.