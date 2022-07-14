Лига чемпионов: Определились все пары II квалификационного раунда

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в следующем раунде 10 пар встретятся друг с другом в "Дороге чемпионов" и 2 в Лигу Европы. Соперником чемпиона Азербайджана "Карабаха" будет швейцарский "Цюрих".
Дорога чемпионов
"Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Братислава, Словакия)
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Шкупи" (Северная Македония)
"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария)
HIK (Финляндия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия)
"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Будьо Глимт" (Норвегия)
"Жальгирис" (Литва) – "Мальмё" (Швеция)
"Людогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)
"Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова)
"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Олимпиакос" (Греция)
"Пюник" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург).
Лига Европы
"Митьюлланд" (Дания) - АЕК (Ларнака, Кипр)
"Динамо" (Киев, Украина) - "Фенербахче" (Турция)
Отметим, что первые игры состоятся 19-20 июля, а ответные - 26-27 июля.