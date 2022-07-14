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Лига чемпионов: Определились все пары II квалификационного раунда

Лига чемпионов: Определились все пары II квалификационного раунда Определились все пары второго квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
14 июля 2022 г. 02:53
Лига чемпионов: Определились все пары II квалификационного раунда

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в следующем раунде 10 пар встретятся друг с другом в "Дороге чемпионов" и 2 в Лигу Европы. Соперником чемпиона Азербайджана "Карабаха" будет швейцарский "Цюрих".

Дорога чемпионов

"Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Братислава, Словакия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Шкупи" (Северная Македония)

"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария)

HIK (Финляндия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия)

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Будьо Глимт" (Норвегия)

"Жальгирис" (Литва) – "Мальмё" (Швеция)

"Людогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

"Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Олимпиакос" (Греция)

"Пюник" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург).

Лига Европы

"Митьюлланд" (Дания) - АЕК (Ларнака, Кипр)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Фенербахче" (Турция)

Отметим, что первые игры состоятся 19-20 июля, а ответные - 26-27 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: II təsnifat mərhələsinin bütün cütləri bəlli olub

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