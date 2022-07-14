Лига чемпионов: Определились все пары II квалификационного раунда

Определились все пары второго квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Определились все пары второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в следующем раунде 10 пар встретятся друг с другом в "Дороге чемпионов" и 2 в Лигу Европы. Соперником чемпиона Азербайджана "Карабаха" будет швейцарский "Цюрих".

Дорога чемпионов

"Ференцварош" (Венгрия) - "Слован" (Братислава, Словакия)

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Шкупи" (Северная Македония)

"Карабах" (Азербайджан) – "Цюрих" (Швейцария)

HIK (Финляндия) - "Виктория" (Пльзень, Чехия)

"Линфилд" (Северная Ирландия) – "Будьо Глимт" (Норвегия)

"Жальгирис" (Литва) – "Мальмё" (Швеция)

"Людогорец" (Болгария) - "Шэмрок Роверс" (Ирландия)

"Марибор" (Словения) - "Шериф" (Молдова)

"Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Олимпиакос" (Греция)

"Пюник" (Армения) - "Дюделанж" (Люксембург).

Лига Европы

"Митьюлланд" (Дания) - АЕК (Ларнака, Кипр)

"Динамо" (Киев, Украина) - "Фенербахче" (Турция)

Отметим, что первые игры состоятся 19-20 июля, а ответные - 26-27 июля.