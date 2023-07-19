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Лига чемпионов: определились первые 8 команд, вышедшие во II квалификационный раунд

Лига чемпионов: определились первые 8 команд, вышедшие во II квалификационный раунд В рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА дан старт ответным матчам.
Футбол
19 июля 2023 г. 01:39
Лига чемпионов: определились первые 8 команд, вышедшие во II квалификационный раунд

В рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА дан старт ответным матчам.

Как передает Report, в первой игровой день было проведено восемь встреч.

Победители пар вышли во второй квалификационный раунд.

Потенциальным соперником "Карабаха" стал польский клуб "Ракув", который выиграл в ответном матче у эстонской "Флоры".

Чемпион Румынии "Фарул" с большим счетом проиграл молдавскому "Шерифу" и попрощался с турниром.

Лига чемпионов УЕФА
I квалификационный раунд, ответные игры
18 июля

19:00. "Струга" (Северная Македония) — "Жальгирис" (Литва) — 1:2
Голы: Бесарт Ибраими, 76 (пен.) - Юрий Кендиш, 78, Медзит Незири, 84 (автогол)
Первая игра - 0:0

21:00. "Флора" (Эстония) — "Ракув" (Польша) — 0:3
Голы: Лукаш Зволински, 47, 59, Яннис Папаниколау, 85
Первая игра - 0:1

21:00. "Маккаби" (Хайфа, Израиль) – "Хамрун" (Мальта) – 2:1
Голы: Эрик Шуранов, 69, Францди Пьеро, 84 – Жозеф Мбонг, 32
Первая игра - 4:0

21:00. "Шериф" (Молдова) — "Фарул" (Румыния) — 3:0
Голы: Амин Талал, 45+1, Жером Нгом Мбекели, 99, Питер Адемо, 105+1
Первая игра - 0:1

22:00. БАТЭ (Беларусь) – "Партизани" (Албания) – 2:0
Голы: Владислав Малькевич, 71, Александр Шестюк, 90+12
Первая игра - 1:1

22:00. ТНС (Уэльс) — "Хакен" (Швеция) — 0:2
Голы: Ибрагим Садик, 19, Мамаду Сонко, 90+1
Первая игра - 1:3

22:00. "Зрински" (Босния и Герцеговина) – "Урарту" (Армения) – 2:3 (пенальти – 4:3)
Голы: Неманья Бильбия, 27, Томислав Киш, 94 (пен.) - Нарек Григорян, 74, 90+1, Артём Максименко, 105+3
Первая игра - 1:0

23:15. "Брейдаблик" (Исландия) — "Шэмрок Роверс" (Ирландия) — 2:1
Голы: Джейсон Сванторссон, 16, Хёскульдур Гуннлаугссон, 58 — Грэм Берк, 65
Первая игра - 1:0

Отметим, что остальные ответные матчи пройдут 19 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Mərhələ adlayan ilk 8 komanda müəyyənləşib

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