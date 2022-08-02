Лига чемпионов: Определен потенциальный соперник "Карабаха" в плей-офф

Определен соперник футбольного клуба "Карабах" в этапе плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Определен соперник футбольного клуба "Карабах" в этапе плей-офф Лиги чемпионов УЕФА.

Как передает Report, об этом стало известно по итогам жеребьевки в швейцарском городе Ньон.

В случае победы "скакунов" над венгерским "Ференцварошем" в третьем квалификационном этапе, в очередном раунде они встретятся с победителем пары "Шериф" (Молдова) – "Виктория" (Чехия).

Отметим, что первые игры этапа плей-офф состоятся 16 и 17 августа, а ответные – 23-24 августа. Первый матч "Карабаха" против "Ференцвароша" состоится 3 августа в Баку, ответная встреча – 9 августа в Будапеште.