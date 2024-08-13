О нас

Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Лудогорца" и "Карабаха"

Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы "Лудогорца" и "Карабаха" Определились стартовые составы "Лудогорца" (Болгария) и "Карабаха" на ответный матч III отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
13 августа 2024 г. 21:11
Лига чемпионов УЕФА: Названы стартовые составы Лудогорца и Карабаха

Определились стартовые составы "Лудогорца" (Болгария) и "Карабаха" на ответный матч III отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, встреча на "Лудогорец Арене" начнется в 22:00 по бакинскому времени.

С первых минут на поле выйдут следующие игроки:

"Карабах": Фабиан Бунтич, Марко Вешович, Бахлул Мустафазаде, Кевин Медина, Эльвин Джафаргулиев, Жулио Ромао, Марко Янкович, Леандро Андраде, Ясин Бензия, Абдулла Зубир, Жуниньо

"Лудогорец": Хендрик Бонманн, Антон Недялков, Оливье Вердон, Диниш Алмейда, Сон, Педро Наресси, Дерой Дуарте, Якуб Петровски, Рик, Дуа Квадво, Руан Секо.

Напомним, что первый матч между командами завершился победой "Лудогорца" со счетом 1:2.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Ludoqorets" və "Qarabağ" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

Самое читаемое

В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
10 августа 2024 г. 15:46
Израиль довел до Ирана и Хезболлах, что гибель мирных жителей является красной линией
Израиль довел до Ирана и "Хезболлах", что гибель мирных жителей является красной линией
8 августа 2024 г. 08:56
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
10 августа 2024 г. 13:04
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
Исраэль Кац: Назначение лидером ХАМАС Синвара - еще один повод добиться его быстрого устранения
7 августа 2024 г. 01:11
Испанская Барселона подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
ФотоИспанская "Барселона" подписала вратаря молодежной сборной Азербайджана
11 августа 2024 г. 01:18
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанского боксера с серебряной медалью Олимпиады
10 августа 2024 г. 09:57
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
Минздрав РФ раскрыл число пострадавших в Курской области
8 августа 2024 г. 22:20
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
В Турции открылся новый международный аэропорт Чукурова
10 августа 2024 г. 19:04
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
Politico: Иран может отказаться от проведения масштабной атаки на Израиль
8 августа 2024 г. 02:49
На украинско-российской границе закрылся гуманитарный коридор
На украинско-российской границе закрылся гуманитарный коридор
8 августа 2024 г. 04:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi