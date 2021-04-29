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Лига чемпионов: Названы кандидаты на звание футболиста недели

Лига чемпионов: Названы кандидаты на звание футболиста недели Ответные матчи состоятся 4-5 мая
Футбол
29 апреля 2021 г. 10:05
Лига чемпионов: Названы кандидаты на звание футболиста недели

После первых матчей полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА были объявлены кандидаты на звание лучшего футболиста недели.

Как передает Report, на это звание претендуют Карим Бензема из испанского "Реал Мадрида", Н Голо Канте из английского "Челси", Кевин Де Бройн из "Манчестер Сити" и Анхель Ди Мария из ПСЖ.

Бензема отличился в домашнем матче с "Челси", завершившемся со счетом 1:1. 86 процентов передач Канте в этой игре были точными.

Де Бройн забил гол в выездном матче с ПСЖ, окончившейся их победой со счетом 2:1. Ди Мария запомнился в этом матче результативным пасом.

Победитель станет известен в результате голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА. Ответные матчи состоятся 4-5 мая.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Həftənin futbolçusu adına namizədlər bəlli oldu

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