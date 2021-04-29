Лига чемпионов: Названы кандидаты на звание футболиста недели

Ответные матчи состоятся 4-5 мая

После первых матчей полуфинального этапа Лиги чемпионов УЕФА были объявлены кандидаты на звание лучшего футболиста недели.

Как передает Report, на это звание претендуют Карим Бензема из испанского "Реал Мадрида", Н Голо Канте из английского "Челси", Кевин Де Бройн из "Манчестер Сити" и Анхель Ди Мария из ПСЖ.

Бензема отличился в домашнем матче с "Челси", завершившемся со счетом 1:1. 86 процентов передач Канте в этой игре были точными.

Де Бройн забил гол в выездном матче с ПСЖ, окончившейся их победой со счетом 2:1. Ди Мария запомнился в этом матче результативным пасом.

Победитель станет известен в результате голосования среди болельщиков на официальном сайте УЕФА. Ответные матчи состоятся 4-5 мая.