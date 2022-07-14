Лига чемпионов: Наибольшее число болельщиков пронаблюдало за игрой в Баку

Названо число болельщиков, пронаблюдавших за ответными играми первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Названо число болельщиков, пронаблюдавших за ответными играми первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, за 15 матчами в целом пронаблюдали более 95 тыс. болельщиков.

Наибольшее число фанатов посетили матч между "Карабахом" и "Лехом" в Баку. Игру просмотрели 27 652 болельщика.

На втором месте находится матч "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Слован" (Братислава, Словакия), который просмотрели 20 022 зрителя. На третьем – матч "Ференцварош" (Венгрия) - "Тобол" (Казахстан) – 17 347 зрителей.

"Карабах" одолел противника на домашнем поле со счетом 5:1. На первой игре в Познани "скакуны" уступили с минимальной разницей – 0:1.