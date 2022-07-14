Лига чемпионов: Наибольшее число болельщиков пронаблюдало за игрой в Баку

Названо число болельщиков, пронаблюдавших за ответными играми первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Как сообщает Report, за 15 матчами в целом пронаблюдали более 95 тыс. болельщиков.
Наибольшее число фанатов посетили матч между "Карабахом" и "Лехом" в Баку. Игру просмотрели 27 652 болельщика.
На втором месте находится матч "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Слован" (Братислава, Словакия), который просмотрели 20 022 зрителя. На третьем – матч "Ференцварош" (Венгрия) - "Тобол" (Казахстан) – 17 347 зрителей.
"Карабах" одолел противника на домашнем поле со счетом 5:1. На первой игре в Познани "скакуны" уступили с минимальной разницей – 0:1.