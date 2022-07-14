О нас

Лига чемпионов: Наибольшее число болельщиков пронаблюдало за игрой в Баку

Лига чемпионов: Наибольшее число болельщиков пронаблюдало за игрой в Баку Названо число болельщиков, пронаблюдавших за ответными играми первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.
Футбол
14 июля 2022 г. 11:59
Лига чемпионов: Наибольшее число болельщиков пронаблюдало за игрой в Баку

Названо число болельщиков, пронаблюдавших за ответными играми первого квалификационного этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, за 15 матчами в целом пронаблюдали более 95 тыс. болельщиков.

Наибольшее число фанатов посетили матч между "Карабахом" и "Лехом" в Баку. Игру просмотрели 27 652 болельщика.

На втором месте находится матч "Динамо" (Батуми, Грузия) - "Слован" (Братислава, Словакия), который просмотрели 20 022 зрителя. На третьем – матч "Ференцварош" (Венгрия) - "Тобол" (Казахстан) – 17 347 зрителей.

"Карабах" одолел противника на домашнем поле со счетом 5:1. На первой игре в Познани "скакуны" уступили с минимальной разницей – 0:1.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: Ən çox tamaşaçı Bakıda olub

Экслюзивные новости

Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
Глава Донецкой области: Целью врага был захват Краматорска и Славянска до июня
13 июля 2022 г. 15:01
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
USAID: Роль Азербайджана важна для безопасности и стабильности региона
13 июля 2022 г. 14:30
ВОЗ: Распространенность субварианта омикрона BA.5 будет продолжать расти
ВОЗ: Распространенность субварианта "омикрона" BA.5 будет продолжать расти
13 июля 2022 г. 13:53
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
ВОЗ: Оспа обезьян требует коллективного внимания и скоординированных действий
13 июля 2022 г. 13:02
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов
13 июля 2022 г. 11:39
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi