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Лига Чемпионов: На игру "Карабаха" в Баку назначен украинский арбитр

Лига Чемпионов: На игру "Карабаха" в Баку назначен украинский арбитр Назначены судьи на ответный матч "Карабаха" в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов.
Футбол
9 июля 2024 г. 10:27
Лига Чемпионов: На игру Карабаха в Баку назначен украинский арбитр

Назначены судьи на ответный матч "Карабаха" в рамках второго отборочного раунда Лиги чемпионов.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт УЕФА, матч поручен бригаде судей из Украины.

Главным судьей матча станет Виктор Копиевский. Помогать ему будут его соотечественники Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертым судьей будет Дмитрий Панчишин.

Матч пройдет 30 июля на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00. "Карабах" в этом туре встретится с победителем пары "Хамрун" (Мальта) – "Линкольн" (Гибралтар). Свой первый матч чемпион Азербайджана проведет на выезде 23 или 24 июля.

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Qarabağ"ın Bakıdakı oyununa ukraynalı hakim təyinat alıb

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