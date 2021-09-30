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Лига чемпионов: Месси претендует на звание автора лучшего гола недели

Лига чемпионов: Месси претендует на звание автора лучшего гола недели После игр второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА определены претенденты на звание автора лучшего гола недели.
Футбол
30 сентября 2021 г. 13:20
Лига чемпионов: Месси претендует на звание автора лучшего гола недели

После игр второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА определены претенденты на звание автора лучшего гола недели.

Как передает Report, на это звание претендуют форвард французского "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси, полузащитник молдавского "Шерифа" Себастьян Тилль, защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес и форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн.

Месси отличился на 74-й минуте матча против английского "Манчестер Сити" (2:0), Тилль забил победный гол "Шерифа" на 90-й минуте выездной встречи против мадридского "Реала" (2:1).

Антуан Гризманн отличился на 84-й минута игры с "Миланом" (2:1), а защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес – на 60-й минута матча с "Вильрреалом" (2:1).

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Версия на азербайджанском языке ВидеоÇempionlar Liqası: Messinin dəqiq zərbəsi həftənin ən yaxşı qolu adına namizəd olub

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