Лига чемпионов: "Манчестер Юнайтед" проиграл дома "ПСЖ"

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» принимал «Пари Сен-Жермен».

Как передаёт Report со ссылкой на «Чемпионат», встреча команд состоялась на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан.



На 53-й минуте счёт в матче открыл защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе. Через семь минут преимущество французской команды в счёте удвоил нападающий Килиан Мбаппе. На 89-й минуте главный арбитр встречи показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, после чего игрок покинул поле.



Ответный матч «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» состоится в ночь с 6 по 7 марта на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток прозвучит в 00:00.