Лига чемпионов: "Манчестер Сити" вышел в 1/8 финала

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" проиграл "Манчестер Сити".

В матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Олимпиакос" проиграл "Манчестер Сити".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Георгиос Караискакис" в Пирее (Греция) и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

На 36-й минуте Филип Фоден забил единственный гол в матче.

"Манчестер Сити" набрал 12 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы С Лиги чемпионов. Английская команда досрочно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В другой встрече тура менхенгладбахская "Боруссия" принимала донецкий "Шахтер". Матч прошел на стадионе "Боруссия-Парк" в Менхенгладбахе (Германия) и завершился победой хозяев со счетом 4:0.

На 17-й минуте главный арбитр назначил пенальти в ворота "Шахтера", который успешно реализовал полузащитник Ларс Штиндль. На 34-й минуте защитник Нико Эльведи упрочил преимущество хозяев в счете. В конце первого тайма форвард немецкой команды Брил Эмболо, а 77-й минуте Оскар Вендт довели счет до разгрома.

"Боруссия" М набрала 8 очков в 4 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. "Шахтер" (4) - на 2-м месте. Соперниками команд по группе В являются "Реал" (4) и "Интер" (2).