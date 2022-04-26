О нас
Аудио новости

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом"

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом" Сегодня стартуют полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Футбол
26 апреля 2022 г. 07:31
Лига чемпионов: Манчестер Сити сыграет с Реалом

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день будет сыгран один матч.

В единственном матче вечера испанский "Реал Мадрид" в гостях встретится с финалистом последнего сезона ЛЧ "Манчестер Сити".

Поединок на стадионе "Этихад" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Ответная встреча между командами состоится 4 мая.

Лига чемпионов УЕФА, полуфинал

Первая игра

26 апреля

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания)

Судья: Иштван Ковач (Румыния)

Манчестер, стадион Этихад.

Другой полуфинальный матч состоится 27 апреля в Англии между "Ливерпулем" и испанским "Вильярреалом".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Mançester Siti" "Real Madrid"lə qarşılaşacaq

Самое читаемое

В российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
ВидеоВ российском Брянске произошел мощный пожар на нефтебазе
25 апреля 2022 г. 05:17
Представитель Формулы-1: Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
Представитель "Формулы-1": Приносим извинения жителям Баку за заторы на дорогах
20 апреля 2022 г. 12:54
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
В Херсонской области ВСУ уничтожили командный пункт РФ, убиты два генерала
23 апреля 2022 г. 18:19
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
В Украине ВСУ освободили еще несколько населенных пунктов
25 апреля 2022 г. 04:08
Названа дата начала месяца Мухаррам
Названа дата начала месяца Мухаррам
25 апреля 2022 г. 13:08
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
Сегодня в Азербайджане первая ночь аль-Кадр
20 апреля 2022 г. 01:20
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
В Баку сотрудник полиции убил невесту и совершил суицид
22 апреля 2022 г. 16:10
Определен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
ФотоОпределен девиз Гран-при Азербайджана Формулы-1
19 апреля 2022 г. 17:59
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
Посол Украины поблагодарил президента Азербайджана за гуманитарную помощь
21 апреля 2022 г. 14:32
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
Госдеп США поставил жирную точку на Минской группе ОБСЕ
19 апреля 2022 г. 11:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi