Лига чемпионов: "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом"

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА по футболу.
Как сообщает Report, в первый игровой день будет сыгран один матч.
В единственном матче вечера испанский "Реал Мадрид" в гостях встретится с финалистом последнего сезона ЛЧ "Манчестер Сити".
Поединок на стадионе "Этихад" начнется в 23:00 по бакинскому времени.
Ответная встреча между командами состоится 4 мая.
Лига чемпионов УЕФА, полуфинал
Первая игра
26 апреля
23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания)
Судья: Иштван Ковач (Румыния)
Манчестер, стадион Этихад.
Другой полуфинальный матч состоится 27 апреля в Англии между "Ливерпулем" и испанским "Вильярреалом".