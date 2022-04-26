Лига чемпионов: "Манчестер Сити" сыграет с "Реалом"

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Сегодня стартуют полуфиналы Лиги чемпионов УЕФА по футболу.

Как сообщает Report, в первый игровой день будет сыгран один матч.

В единственном матче вечера испанский "Реал Мадрид" в гостях встретится с финалистом последнего сезона ЛЧ "Манчестер Сити".

Поединок на стадионе "Этихад" начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Ответная встреча между командами состоится 4 мая.

Лига чемпионов УЕФА, полуфинал

Первая игра

26 апреля

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания)

Судья: Иштван Ковач (Румыния)

Манчестер, стадион Этихад.

Другой полуфинальный матч состоится 27 апреля в Англии между "Ливерпулем" и испанским "Вильярреалом".