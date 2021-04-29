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Лига чемпионов: "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ

Лига чемпионов: "Манчестер Сити" обыграл ПСЖ Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над французским ПСЖ со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Футбол
29 апреля 2021 г. 01:07
Лига чемпионов: Манчестер Сити обыграл ПСЖ

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над французским ПСЖ со счетом 2:1 в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

Как передает Report, в составе победителей забитыми мячами отметились Кевин Де Брёйне (64-я минута) и Рияд Марез (71). Де Брёйне стал четвертым игроком, который забил гол в ворота ПСЖ в трех подряд матчах Лиги чемпионов после Лионеля Месси, Маркуса Рэшфорда и Неймара. У проигравших отличился Маркиньос (15). Бразильский защитник стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Антуана Гризманна, который сумел забить гол в четвертьфинале и полуфинале Лиги чемпионов два сезона подряд.

На 77-й минуте за грубую игру с поля был удален полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе. Сенегалец стал первым игроком с сезона-2012/13, получившим две красные карточки в течение одного сезона Лиги чемпионов. Тогда дважды с поля удалили защитника "Реала" Альваро Арбелоа.

Отметим, что в первый день полуфинала другой английский клуб "Челси" сыграл вничью с "Реалом" в Испании - 1:1. Ответные матчи состоятся 4-5 мая.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Mançester Siti" PSJ üzərində əzmkar qələbə qazandı

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