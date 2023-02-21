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Лига чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Реал", "Наполи" в гостях у "Айнтрахта"

Лига чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Реал", "Наполи" в гостях у "Айнтрахта" Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ).
Футбол
21 февраля 2023 г. 07:33
Лига чемпионов: Ливерпуль принимает Реал, Наполи в гостях у Айнтрахта

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ).

Как сообщает Report, встречи начнутся в 00:00 по бакинскому времени.

Интересный поединок вечера состоится в Англии между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом", которую будет обслуживать румынский арбитр ФИФА Иштван Ковач.

В другом игре итальянский "Наполи" в гостях встретится с германским "Айнтрахтом".

Лига чемпионов УЕФА

1/8 финала, первые игры

21 февраля

00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания)

Судья: Иштван Ковач (Румыния).

Ливерпуль, стадион "Энфилд"

00:00. "Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия)

Судья: Артур Диаш (Португалия).

Франкфурт, стадион "Франкфурт".

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Версия на азербайджанском языке Çempionlar Liqası: "Liverpul" "Real Madrid"ə, "Napoli" "Ayntraxt"a qarşı

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