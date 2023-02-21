Лига чемпионов: "Ливерпуль" принимает "Реал", "Наполи" в гостях у "Айнтрахта"

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА (ЛЧ).
Как сообщает Report, встречи начнутся в 00:00 по бакинскому времени.
Интересный поединок вечера состоится в Англии между "Ливерпулем" и мадридским "Реалом", которую будет обслуживать румынский арбитр ФИФА Иштван Ковач.
В другом игре итальянский "Наполи" в гостях встретится с германским "Айнтрахтом".
Лига чемпионов УЕФА
1/8 финала, первые игры
21 февраля
00:00. "Ливерпуль" (Англия) - "Реал Мадрид" (Испания)
Судья: Иштван Ковач (Румыния).
Ливерпуль, стадион "Энфилд"
00:00. "Айнтрахт" (Германия) – "Наполи" (Италия)
Судья: Артур Диаш (Португалия).
Франкфурт, стадион "Франкфурт".