Лига чемпионов: "Ливерпуль" обыграл "Вильярреал" в первом матче полуфинала

"Ливерпуль" одержал победу над "Вильярреалом" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов по футболу.

"Ливерпуль" одержал победу над "Вильярреалом" в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов по футболу.

Как передает Report, встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:0. В составе победителей отличился Садио Мане (55-я минута), также мяч в свои ворота забил защитник гостей Первис Эступиньян (53).

Сенегальский нападающий забил 14-й мяч в плей-офф Лиги чемпионов в карьере. Он повторил рекорд экс-форварда лондонского "Челси" Дидье Дрогба по голам в матчах на вылет среди африканских футболистов. Также Мане в четвертый раз за последние пять сезонов забил 20 и более мячей во всех клубных турнирах.

Ответная встреча между "Вильярреалом" и "Ливерпулем" пройдет 3 мая.